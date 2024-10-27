На улице Есенина в Рязани появился новый мурал

На улице Есенина художник Александр Демкин закончил рисовать мурал. На его создание потребовалось 10 дней.

На улице Есенина художник Александр Демкин закончил рисовать мурал. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 октября.

Изображение появилось на фасаде БЦ «Квадрум». По словам художника, на создание мурала потребовалось 10 дней.

Ранее на здании бизнес-центра появилась разметка.

Фото: Telegram-канал рязанского художника Александра Демкина