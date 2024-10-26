Заброшенную ледовую арену в Рязани начали разбирать

Ранее там планировали построить школу.

В центре Рязани, напротив стадиона «Спартак», начали разбирать заброшенную ледовую арену. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в группе «Рязанский Формат» во «ВКонтакте».

"Внутри работают строители, там уже что-то покромсали, снаружи тоже ведут активно работы. Много где проломили стены", — написали в посте.

Напомним, на месте заброшенной ледовой арены планировали построить школу. Позже от этих планов отказались.

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»