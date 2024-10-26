В Рязани еще шесть улиц остались без света
В 11:54 в Рязани произошло аварийное отключение света. Бригада ГУП РО «РГРЭС» направлена на восстановление электроснабжения.
В субботу, 26 октября, в 11:54 в Рязани произошло аварийное отключение света еще на шести улицах. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУП РО «РГРЭС».
Света нет на улицах:
- Дачная;
- 2-й Дачный переулок;
- Заречная;
- Бронная;
- Молодежная;
- Касимовское шоссе.
Бригада ГУП РО «РГРЭС» направлена на восстановление электроснабжения. Свет пообещали включить в течение двух-четырех часов.
Ранее свет отключили на следующих улицах: Магистральная, Октябрьская, Северная, Космонавтов, Медицинская, Культуры, 1-ый Индустриальный переулок, Энгельса, Карла Маркса.