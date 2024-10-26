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В Рязани еще шесть улиц остались без света
В 11:54 в Рязани произошло аварийное отключение света. Бригада ГУП РО «РГРЭС» направлена на восстановление электроснабжения.

В субботу, 26 октября, в 11:54 в Рязани произошло аварийное отключение света еще на шести улицах. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУП РО «РГРЭС».

Света нет на улицах:

  • Дачная;
  • 2-й Дачный переулок;
  • Заречная;
  • Бронная;
  • Молодежная;
  • Касимовское шоссе.

Бригада ГУП РО «РГРЭС» направлена на восстановление электроснабжения. Свет пообещали включить в течение двух-четырех часов.

Ранее свет отключили на следующих улицах: Магистральная, Октябрьская, Северная, Космонавтов, Медицинская, Культуры, 1-ый Индустриальный переулок, Энгельса, Карла Маркса.