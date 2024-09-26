В Рязанской области завершается строительство логистического центра Wildberries

Уже введено в эксплуатацию 84 тысячи квадратных метра.

Wildberries завершает строительство одного из крупнейших логистических комплексов в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Банкста».

Отмечается, что уже введено в эксплуатацию 84 тысячи квадратных метра. Заработал операционный блок: товары начали поступать на хранение. В октябре планируют открыть дополнительно еще 11 тысяч квадратных метров. Так, здесь сможет храниться 28 миллионов товаров.

Общая площадь логистического комплекса составит 173 тысячи квадратных метра.

Кроме того, в сообщении утоянется, что объект позволит создать четыре тысячи рабочих мест для региона.