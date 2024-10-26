Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
Вск, 27
10°
Пнд, 28
11°
ЦБ USD 96.67 -0.07 26/10
ЦБ EUR 104.81 0.3 26/10
Нал. USD 96.25 / 96.55 26/10 16:20
Нал. EUR 103.17 / 104.55 26/10 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
Вчера 13:03
1 797
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
4 520
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
6 662
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
6 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Солнце произошла вторая вспышка высшего уровня
Предварительный балл составил X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву. Однако, как считают ученые, воздействие на планету может оказаться заметно сильнее.

На Солнце произошла вторая за двое суток вспышка высшего уровня. Об этом в субботу, 26 октября, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев РИА Новости.

По его словам, вспышку зафиксировали примерно в 10 утра. Предварительный балл составил X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву. Однако, как считает Богачев, воздействие на планету может быть сильнее.

«Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца по направлению к Земле, и ее влияние на Землю быстро растет с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник предыдущей недели», — сказал эксперт.

Ученый уточнил, что пока предварительно подтверждены выбросы в межпланетное пространство заметных объемов солнечной плазмы. По его словам, это может вызвать на Земле магнитные бури.

Напомним, на Солнце 24 октября произошла вспышка самого высокого класса X3. Позже Богачев сообщал, что магнитная буря накроет Землю в субботу, 26 октября.