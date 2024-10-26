На Солнце произошла вторая вспышка высшего уровня

Предварительный балл составил X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву. Однако, как считают ученые, воздействие на планету может оказаться заметно сильнее.

На Солнце произошла вторая за двое суток вспышка высшего уровня. Об этом в субботу, 26 октября, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев РИА Новости.

По его словам, вспышку зафиксировали примерно в 10 утра. Предварительный балл составил X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву. Однако, как считает Богачев, воздействие на планету может быть сильнее.

«Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца по направлению к Земле, и ее влияние на Землю быстро растет с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник предыдущей недели», — сказал эксперт.

Ученый уточнил, что пока предварительно подтверждены выбросы в межпланетное пространство заметных объемов солнечной плазмы. По его словам, это может вызвать на Земле магнитные бури.

Напомним, на Солнце 24 октября произошла вспышка самого высокого класса X3. Позже Богачев сообщал, что магнитная буря накроет Землю в субботу, 26 октября.