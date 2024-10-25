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Магнитная буря накроет Землю 26 октября
На Земле в субботу, 26 октября, в середине дня ожидается слабая и короткая магнитная буря.

Магнитная буря накроет Землю в субботу, 26 октября. Об этом RT сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, на Земле в субботу, 26 октября, в середине дня ожидается слабая и короткая магнитная буря.

«Магнитных бурь сегодня не было вообще. Будет ли завтра? Короткая слабая буря возможна в середине дня. Но лютых событий точно не будет, их не прогнозируем ни мы, ни одно мировое агентство», — сказал он.

Богачев добавил, что информация о сильной магнитной буре, которая накроет Землю, ложная.