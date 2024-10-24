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На Солнце произошла вспышка самого высокого класса X3
Выброс плазмы может вызвать магнитные бури на Земле.

На Солнце произошла вспышка самого высокого класса X3. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышки на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.

«24 октября в 06:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении института.

Уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли после вспышки достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).