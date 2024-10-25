Рязанец прошел в финал шоу «Битва Шефов» на телеканале «Пятница»

Он участвовал в 11 выпуске четвертого сезона шоу.

Рязанский повар Ариф Гасанов прошел в финал шоу «Битва Шефов» на телеканале «Пятница». Он участвовал в 11 выпуске четвертого сезона шоу.

Повар Ариф Гасанов работает в рязанском ресторане мясным шефом в ресторане «Стамбул». Он принес ведущим попробовать традиционное турецкое блюдо «Пиде». Повар приготовил его в двух вариациях — с бараниной и с моцареллой.

«Здесь нечего комментировать, это стопроцентное „да“. От нас двоих», — сказал Ренат Агзамов после дегустации.

Рязанский участник пошел в команду к Агзамову из-за интереса к турецким десертам.

Заданием выпуска стало приготовить блюдо узбекской кухни — салат «Ташкент» из зеленой редьки, говядины, жареного лука и картошки «Пай». На это у команд было 40 минут.

В финале программы надо было придумать изделие из кукурузы за час. Повар из Рязани представил шефам кукурузные драники в кукурузном соусе и яйцом пашот.

Во время приготовления блюда у Арифа возникли трудности — драники не держали форму. Однако он быстро исправил свои ошибки и представил шефам готовое блюдо.

Также в выпуске участвовал еще один рязанский повар Егор Жуков. Он приготовил равиоли с сыром и лисичками.

Фото: скриншот из выпуска шоу «Битва шефов»