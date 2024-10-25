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Рязанец, оспаривающий баллы ЕГЭ, попросил сделать суд открытым для прессы
Также на заседании Ростислав Сучков заявил, что у него появился представитель. Кроме того, в суд явились заинтересованные лица — председатель апелляционной региональной комиссии и председатель предметной комиссии.

Рязанец Ростислав Сучков, оспаривающий баллы ЕГЭ, попросил сделать суд открытым для прессы. Корреспондент РЗН. Инфо сообщила об этом из Октябрьского районного суда в пятницу, 25 октября.

На заседании Сучков заявил, что у него появился представитель. Кроме того, в суд явились заинтересованные лица — председатель апелляционной региональной комиссии и председатель предметной комиссии. Также вызвали свидетелей и экспертов.

Прошлое заседание частично закрывали по ходатайству представителя минобра из-за того, что контрольные измерительные материалы, использующиеся при проведении ЕГЭ, являются информацией ограниченного доступа.

Представитель юноши возразила против частичного закрытия судебного заседания.

«Информация, содержащаяся в заданиях ЕГЭ, не является информацией ограниченного доступа. Кроме того, КИМы публикуются, на их основе к экзаменам готовят будущих выпускников», — отметила заявляющая интересы истца.

Представитель регионального минобра возразил, сказав, что КИМы доступны не полностью, а только их демо-версия. Суд постановил частично закрыть судебное заседание. Прессу вывели из зала.

На прошлом заседании Сучков заявлял отвод судье. Октябрьский суд ему в этом отказал.

Напомним, в июле Ростислав Сучков подал административный иск в суд на госэкзаменационную и конфликтную комиссии рязанского минобра. Ростислав хочет, чтобы пересмотрели его результаты ЕГЭ и увеличили их с 59 до 68 баллов.