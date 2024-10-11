Рязанец, оспаривающий баллы ЕГЭ, попросил заменить судью по делу

К причинами своей просьбы молодой человек отнес путаницу при проверке иска и его подсудности.

Рязанец Ростислав Сучков, оспаривающий баллы ЕГЭ, попросил заменить судью по делу. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо в пятницу, 11 октября с очередного заседания в Октябрьском районном суде.

На заседании молодой человек защищал свои интересы самостоятельно, без законного представителя. В июле он подал иск на госэкзаменационную и конфликтную комиссии рязанского министерства образования и пытается оспорить баллы ЕГЭ по обществознанию.

11 октября на заседании Ростислав Сучков попросил заменить судью по делу. К причинами своей просьбы молодой человек отнес путаницу при проверке иска и его подсудности. По мнению Сучкова, суд специально затянул рассмотрение дела, когда перевел его в Железнодорожный районный на прошлом заседании.

Также, по словам Ростислава Сучкова, ему долго не отправляли документы, которые должен был предоставить ответчик. Судя по датам на сохранившихся заявлениях, Сучков дополнительно запрашивал материалы 22 августа, а бандероль с ними получил только 12 сентября. Также он заявил о нарушении своих прав при публикации определения на сайте суда. Там опубликовали его фактический адрес, подвергнув его частную жизнь огласке, и оперативно не исправили ошибку.

«С учетом всех заявленных выше обстоятельств, у меня вызывает недоверие заседательствующий. В настоящий момент судье я не доверяю. Считаю, что при рассмотрении дела судом и дальше будут нарушаться мои права и интересы, охраняемые законом» , — отметил Сучков.

С доводами истца, ответчик не согласился. Также по словам представителя регионального минобра, все документы на имя Ростислава Сучкова направили вовремя.

По мнению суда, факты, которые Сучков привел, не свидетельствуют о заинтересованности судьи. Ходатайство истца об отводе суд отклонил.

Стороны заслушали обстоятельства иска, при этом при оглашении заданий ЕГЭ слушателей и журналистов попросили удалиться — об этом попросил представитель минобра, Сучков его поддержал.

Следующее судебное заседание состоится 25 октября. Планируется вызов свидетелей и экспертов для опроса по существу дела.

Напомним, в июле Ростислав Сучков подал административный иск в суд на госэкзаменационную и конфликтную комиссии рязанского минобра. Ростислав хочет, чтобы пересмотрели его результаты ЕГЭ и увеличили их с 59 до 68 баллов.