Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В филармонии народный артист России Евгений Князев прочтет бессмертные строки драмы Александра Пушкина «Борис Годунов».
На сцене дворца молодежи пройдет спектакль по пьесе Лиона Измайлова и Алексея Цапика «Раневская: Cквозь смех и слезы».
В ДК «Приокский» состоится концерт, посвященный Сергею Есенину, «Маг поэтических строк».
В пабе «Две будки в Ирландии» пройдет стендап-концерт Левона Мусаеляна, а в клубе Deep пройдет вечеринка «Студзавет: всеобщее посвящение».
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдут мероприятия, посвященные 20-летию.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».