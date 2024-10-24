В Башкирии 18-летняя студентка присылала интимные фото девятилетнему мальчику

В Башкирии 18-летняя студентка присылала интимные фото девятилетнему мальчику. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Девушка училась в Белебее и периодически приезжала к маме. В один из визитов домой младший брат познакомил ее со своим несовершеннолетним товарищем. Студентка обменялась с третьеклассником контактами. Новые знакомые общались два месяца и обменивались интимными снимками. Также девушка обсуждала откровенные подробности ее представлений о будущей совместной жизни.

Суд приговорил злоумышленницу за разврат в отношении ребенка к шести годам лишения свободы.