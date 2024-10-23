Россиянам назвали выгодные места для отдыха в ноябрьские праздники

Спрос на отели вырос в этот период на 19% в сравнении с прошлым годом.

Россиянам назвали выгодные места для отдыха в ноябрьские праздники. Об этом в среду, 23 октября, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Среди самых доступных по стоимости регионов оказалась Республика Дагестан, где проживание стало дешевле на 14% (в среднем — 4,4 тыс. рублей). Цены снизились и на отели с апартаментами в одном из популярных городов Золотого кольца — средняя цена за ночь в Переславле-Залесском в Ярославской области уменьшилась на 28% — до 5,35 тыс. рублей. Побывать на праздниках в Дивеево в Нижегородской области обойдется на 29% дешевле, чем год назад — 4,65 тыс. рублей за ночь.

Также выгоднее стало остановиться на несколько дней во Владивостоке (-26%, средняя цена за ночь — 4,75 тыс. рублей), Уфе (-26% — 3,55 тыс. рублей) и Тюмени (-25% — 5,7 тыс. рублей).

Цены снизились также Ленобласти, Чувашии, Калининграде и Краснодарском крае.