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Алаудинов назвал месяц, который станет решающим для СВО
По словам лидера «Ахмата» Апти Алаудинова, ноябрь станет решающим месяцем для специальной военной операции.

Алаудинов назвал месяц, который станет решающим для СВО. Об этом сообщает Life.

По словам лидера «Ахмата» Апти Алаудинова, ноябрь станет решающим месяцем для специальной военной операции.

Он отметил, что российская армия продвигается на всех направлениях, а ВСУ находится в сложном положении.

«Их оборона трещит по швам», — заявил Алаудинов.