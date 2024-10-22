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Многодетная семья из Касимова победила во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2024»
Равиль и Светлана Терегуловы и их дети стали лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций». Супруги вместе 24 года, воспитывают троих дочерей и бережно хранят традиции касимовских татар.

Многодетная семья из Касимова победила во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2024». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Павел Малков.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие более 11 тысяч семей со всей страны. Победителями стали 88 пар, в том числе из Рязанской области.

Равиль и Светлана Терегуловы и их дети стали лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций». Супруги вместе 24 года, воспитывают троих дочерей и бережно хранят традиции касимовских татар.

Губернатор Рязанской области поздравил семью с победой.