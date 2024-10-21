В рязанской квартире нашли разлагающийся труп

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, в доме на улице Урицкого.

В рязанской квартире нашли разлагающийся труп. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, в доме на улице Урицкого. Отмечается, что тревогу забили соседи, почувствовавшие трупный запах от двери. На место вызвали полицейских и спасателей.

Дверь квартиры, из которой исходил запах, вскрыли. В ней нашли труп ее 63-летнего хозяина. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

СК проводит проверку.