В зоне СВО погиб уроженец Рязанской области Александр Лузин

Мужчина погиб 13 октября. Ему был 31 год.

В зоне СВО погиб уроженец Рязанской области Александр Лузин. Об этом сообщили в соцсетях.

Мужчина погиб 13 октября. Ему был 31 год.

«Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи родных и всех, кто знал, любил этого уравновешенного и доброго парня. Он был исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Никогда не бросал в беде», — говорится в посте.

Фото: страница Веры Истифиной во «ВКонтакте»