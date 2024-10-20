«Сбербанк» потребовал признать банкротом подрядчика Верхнего городского сада
В отношении компании возбудили 15 исполнительных производств на общую сумму 20 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России» подал иск о признании ООО «АльянсСтрой» банкротом. Соответствующая информация
В отношении компании возбудили 15 исполнительных производств на общую сумму 20 миллионов рублей.
Согласно данным в открытых источниках, директор ООО «АльянсСтрой» — Артем Гречанюк. Фирма выполняла часть благоустройства Верхнего городского парка в Рязани и ремонт поликлиники № 2.