На Солотчинском шоссе в Рязани водитель-лихач устроил массовое ДТП
По словам автора поста, водитель BMW обгонял движущиеся впереди машины. Отмечается, что он ехал со скоростью примерно 150 километров в час и зацепил три автомобиля.
На Солотчинском шоссе в Рязани водитель-лихач устроил ДТП. Об этом 20 октября
По словам автора поста, водитель BMW обгонял движущиеся впереди машины. Отмечается, что он ехал со скоростью примерно 150 километров в час и зацепил три автомобиля.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Видео: группа «Рязань Online» во «ВКонтакте»