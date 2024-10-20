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На Солотчинском шоссе в Рязани водитель-лихач устроил массовое ДТП
По словам автора поста, водитель BMW обгонял движущиеся впереди машины. Отмечается, что он ехал со скоростью примерно 150 километров в час и зацепил три автомобиля.

На Солотчинском шоссе в Рязани водитель-лихач устроил ДТП. Об этом 20 октября сообщили в группе «Рязань Online».

По словам автора поста, водитель BMW обгонял движущиеся впереди машины. Отмечается, что он ехал со скоростью примерно 150 километров в час и зацепил три автомобиля.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Видео: группа «Рязань Online» во «ВКонтакте»