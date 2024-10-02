Владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче обязали снести все незаконные сооружения
На объекте появилось предписание префектуры Советского района Рязани, которая обязала снести в семидневный срок две арки, прокат, горку, летние веранды, расположенные рядом с домом № 16 на Монастырской площади в Солотче.
Владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче обязали снести все незаконные сооружения. Об этом сообщает паблик «Солотча.инфо».
На объекте появилось предписание префектуры Советского района Рязани, которая обязала снести в семидневный срок две арки, прокат, горку, летние веранды, расположенные рядом с домом № 16 на Монастырской площади в Солотче.
Причина такого решения кроется в отсутствии разрешительной документации на возведение соответствующих объектов на муниципальной земле.
Отмечается, что снос уже начался.
Ранее мэрия обязала владельца кафе снести летние веранды.