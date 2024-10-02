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Владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче обязали снести все незаконные сооружения
На объекте появилось предписание префектуры Советского района Рязани, которая обязала снести в семидневный срок две арки, прокат, горку, летние веранды, расположенные рядом с домом № 16 на Монастырской площади в Солотче.

Владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче обязали снести все незаконные сооружения. Об этом сообщает паблик «Солотча.инфо».

На объекте появилось предписание префектуры Советского района Рязани, которая обязала снести в семидневный срок две арки, прокат, горку, летние веранды, расположенные рядом с домом № 16 на Монастырской площади в Солотче.

Причина такого решения кроется в отсутствии разрешительной документации на возведение соответствующих объектов на муниципальной земле.

Отмечается, что снос уже начался.

Ранее мэрия обязала владельца кафе снести летние веранды.