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Мэрия обязала владельца кафе «Лесной бункер» в Солотче снести летнюю веранду
После рейда управления административно-технической инспекции совместно с префектурой Советского района сотрудники не нашли разрешительных документов на постройку на улице Монастырской № 16.

Специалисты горадминистрации обязали владельца кафе и гостиницы «Лесной бункер» в Солотче снести летнюю веранду. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что после рейда управления административно-технической инспекции совместно с префектурой Советского района сотрудники не нашли разрешительных документов на постройку на улице Монастырской № 16.

«Кроме того, установили, что арт-объект в виде трицикла, выполненного из дерева также стоит без разрешения», — написали в мэрии.

Снести веранду и малую архитектурную форму должны до 23 сентября. В случае, если этого не произойдет, демонтаж конструкций будет в принудительном порядке.

Редакция РЗН. Инфо связалась с кафе и гостиницей «Лесной бункер».

«Мы законопослушные граждане и решения, которые принимает власть уважаем», — рассказал представитель гостиницы.

По его словам, в заведении построили летнюю веранду, чтобы люди после возвращались после путешествия и отдыхали. Кроме того, ее использовали в коммерческих целях.

Арт-объект «Велосипед» на въезде владелец планирует перенести со всеми разрешениями.

Фото: соцсети «Лесного бункера».