Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с центральной улицы

Автомобили попросили убрать из-за проведения общегородского субботника.

Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с центральной улицы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 2 октября.

В связи с проведением общегородского субботника в Рязани автомобилистов просят освободить от парковки частного транспорта участок дороги по улице Свободы (от улицы Ленина до улицы Щедрина) с 08.00 до 17.00 ежедневно до конца текущей недели.

Администрация города обратилась к рязанцам с просьбой учесть эту информацию и не оставлять свои транспортные средства на указанной территории.