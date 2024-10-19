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В Госдуме прокомментировали сообщение о переброске военных КНДР в зону СВО

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не обладает информацией о том, собирается ли Северная Корея направить своих военных в зону проведения военной операции на территории Украины. Об этом 18 октября сообщает «Газете.Ru».

"Я скажу, что такой информацией я не располагаю. О нахождении северокорейских военнослужащих, подготовке к СВО или тем более участии в СВО", — сказал Швыткин.

Ранее южнокорейское СМИ со ссылкой на разведку заявило, что КНДР направит 12 тысяч своих военных, в том числе спецназ, для участия в СВО за Россию.

Отмечается, что северокорейцы якобы уже размещаются на базах ВС РФ.

Ранее в Telegram-канале представительства МИДа во Владивостоке появился текст новости о отправке военных КНДР во Владивосток. В дополнении к новости стоял комментарий: «Страшно?» Позднее сообщение удалили.