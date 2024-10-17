Залужный заявил, что Украина прибегнет к мобилизации женщин, «если будет необходимо»

Он также заявил, что из-за недостатка западного вооружения и серьезных провалов ВСУ на фронте выйти из состояния затяжного конфликта с Россией кажется практически невозможным.