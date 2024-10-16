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Зеленский выступил в Раде и представил свой «План победы»
Он состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений.

Зеленский выступил в Раде и представил свой «План победы». Он состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости.

Первый пункт его плана состоит в приглашение в НАТО.

«Приглашение сейчас с членством потом не требует от партнеров ничего, кроме решительности», — заявил Зеленский.

Во втором пункте он предложил перенести войну на территорию России, «чтобы россияне начали понимать, что такое война и разворачивать ненависть в сторону Кремля.»

«Важно проводить совместные защитные операции с европейскими соседями для сбивания дронов в украинском небе и снять ограничения по применению западных ракет по военным объектам на российской территории», — отметил украинский президент.

В третьем пункте своего плана Зеленский предложил разместить на Украине комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его словам, будет достаточным для защиты Украины в будущем.

В следующем пункте украинский президент предложил подписать спецсоглашение с США и ЕС о совместной защите и инвестировании в добычу и использование ценных ресурсов страны, а именно урана, титана, лития.

В последнем пункте Зеленский уделил внимание послевоенному времени.

«Украина будет иметь большой и опытный военный контингент, воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны. Этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны всего Альянса и усиления безопасности всей Европы», — заключил он.