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Малков прокомментировал проблему с отоплением в Рязани
По его словам, по ситуации будет проведен подробный анализ и дана оценка работы должностных лиц министерства ТЭК и ЖКХ, фонда капремонта и администраций муниципалитетов.

Малков прокомментировал проблему с отоплением в Рязани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что утром 17 октября он провел совещание по теме отопительного сезона.

«Получаю от жителей региона обращения по подключению многоквартирных домов к отоплению. Причины проблем разные: аварии на теплосетях при запуске, несданные подрядчиком работы, проблемы в конкретных домах и квартирах. Тема на особом контроле, все поступающие обращения отрабатываются. Поручил доводить подробную информацию о причинах и указывать сроки включения отопления», — написал Малков.

По его словам, по ситуации будет проведен подробный анализ и дана оценка работы должностных лиц министерства ТЭК и ЖКХ, фонда капремонта и администраций муниципалитетов.

Ранее глава Рязани заявила, что город находится в тяжелой ситуации по отоплению.