Рязанцы возмутились организацией концерта Анны Асти

Концерт певицы прошел 15 октября в ДС «Олимпийский». По словам посетителей, его задержали на час.

Рязанцы возмутились организацией концерта Анны Асти. Посты с возмущениями опубликовали в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

Концерт певицы прошел 15 октября в ДС «Олимпийский». По словам посетителей, его задержали на час.

«После каждой песни Анна о чем-то разговаривала по 10-12 минут. Только наберешься настроения, а она начинает про психологию и травмы», — отметил один из слушателей.

Также поклонников певицы возмутило то, что после каждой второй песни Анна уходила переодеваться.

«Почти за полтора часа она спела только шесть песен», — написал слушатель.

Некоторые люди уходили с середины концерта. Помимо этого, рязанцы пожаловались на то, что внутрь не пускали с водой.

«Некоторым становится плохо. На жалобы гостей администрация „Олимпийского“ отвечает, что помочь ничем не может. Хорошо хоть, что дежурит скорая. Билеты на концерт стоили 7 тысяч рублей», — рассказали рязанцы.

Видео: Telegram-канал «Рязань»