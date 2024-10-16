Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
10°
Чтв, 17
Птн, 18
ЦБ USD 97.01 0.91 16/10
ЦБ EUR 105.68 0.19 16/10
Нал. USD 95.20 / 96.10 16/10 09:00
Нал. EUR 104.16 / 105.40 16/10 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
Вчера 14:33
1 150
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
12 297
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
35 030
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
23 305
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы возмутились организацией концерта Анны Асти
Концерт певицы прошел 15 октября в ДС «Олимпийский». По словам посетителей, его задержали на час.

Рязанцы возмутились организацией концерта Анны Асти. Посты с возмущениями опубликовали в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

Концерт певицы прошел 15 октября в ДС «Олимпийский». По словам посетителей, его задержали на час.

«После каждой песни Анна о чем-то разговаривала по 10-12 минут. Только наберешься настроения, а она начинает про психологию и травмы», — отметил один из слушателей.

Также поклонников певицы возмутило то, что после каждой второй песни Анна уходила переодеваться.

«Почти за полтора часа она спела только шесть песен», — написал слушатель.

Некоторые люди уходили с середины концерта. Помимо этого, рязанцы пожаловались на то, что внутрь не пускали с водой.

«Некоторым становится плохо. На жалобы гостей администрация „Олимпийского“ отвечает, что помочь ничем не может. Хорошо хоть, что дежурит скорая. Билеты на концерт стоили 7 тысяч рублей», — рассказали рязанцы.

Видео: Telegram-канал «Рязань»