Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин в ноябре

Отмечается, что литр бензина АИ-92 на российских заправках к ноябрю будет стоить 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.

Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин в ноябре. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Отмечается, что литр бензина АИ-92 на российских заправках к ноябрю будет стоить 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.

Основные причины удорожания — сезонное потребление, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и неопределенность в экспортной политике.

Он посоветовал экономить на бензине с помощью программ лояльности АЗС, карт с кешбэком и автоматических станций, где цены на топливо ниже, чем на заправках.