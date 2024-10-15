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В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр по продаже корпусной и мягкой мебели находится на проезде Яблочкова № 17, на втором и третьем этажах «Клевера».

В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр по продаже корпусной и мягкой мебели находится на проезде Яблочкова № 17, на втором и третьем этажах «Клевера». Корреспондент РЗН. Инфо посетил новую точку и оценил удобство и современность центра.

Под продажу мебели в торговом центре отдали площадь в четыре тысячи м2.

Условно этажи разделили на секции: на втором продают мягкую мебель, на третьем — корпусную. Пока в «Клевер» заехали не все продавцы, но ожидается большой выбор и разнообразие товаров. В мебельном центре для рязанского покупателя будет работать более 30 фабрик-производителей. Среди них и те, которые в Рязани больше нигде не представлены.

ТЦ «Клевер» отличается большой и комфортной парковкой. Там насчитывается более 300 мест для автомобилей. Кроме того, в центре исправно работают эскалаторы и лифты для передвижения.

Также на первом этаже в «Клевере» есть продуктовый белорусский магазин «Чеснок». На первом этаже открылась аптека, планируется заезд магазина с мелочами для дома. В следующем году владельцы откроют уникальный детский центр развлечений. Туда привезут оборудование, которого не было в Рязани ранее.

Подробнее о новом мебельном центре «Клевер» можно прочитать в разделе Публикации.