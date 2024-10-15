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Учебный корпус РГУ остался без отопления из-за аварии
По словам и.о. ректора университета Бокова, прорыв трубы на городских сетях случился утром 15 октября. Работы велись весь день, вечером теплоснабжение обещают восстановить.

Учебный корпус РГУ на улице Полонского остался без отопления из-за аварии на городских сетях. Об этом РЗН. Инфо сообщил и.о. ректора университета Дмитрий Боков.

По его словам, прорыв трубы на городских сетях случился утром 15 октября. Работы велись весь день, вечером теплоснабжение обещают восстановить.

«Каждый час звоним, держим ситуацию на контроле. В нашей части проблем нет. Вчера, например, отопление было, сегодня с утра произошла авария, поэтому холодно», — отметил Боков.

Ранее студенты жаловались на холод в общежитиях.