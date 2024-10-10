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В Рязани «УРТ» через суд уменьшило штраф от ФАС на 3,7 миллиона рублей
В материалах дела указано, что в 202З году «УРТ» оштрафовали на 7,4 миллиона рублей. В ФАС посчитали, что предприятие занимает доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению опор для размещения линий связи на территории города с долей более 50 процентов.

«Управление рязанского троллейбуса» через суд уменьшило штраф от ФАС на 3,7 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Арбитражного суда.

В материалах дела указано, что в 202З году «УРТ» оштрафовали на 7,4 миллиона рублей. В ФАС посчитали, что предприятие занимает доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению опор для размещения линий связи на территории города с долей более 50 процентов.

В «УРТ» не согласились. По их мнению, ФАС завысила сумму штрафа и не учла финансовое положение управления.

«Предприятие обращает внимание суда, что сумма штрафа является очень обременительной для заявителя, поскольку на сегодняшний день МУП „УРТ“ находится в тяжелой финансовой ситуации. Согласно бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2023 года убыток предприятия составляет 107,1 миллион рублей», — написано в материалах дела.

Кроме того, предприятие доказало, что владеет не 50 процентами опор, а 20. Как написано в документах, «УРТ» считает, что ФАС неправильно определила продуктовые границы и не провела анализ товарного рынка.

Рассмотрев материалы, Арбитражный суд постановил, что у предприятия были возможности соблюдения правил и норм, однако они не приняли нужных мер. Суд постановил снизить штраф на 3,7 миллиона. При этом при вынесении решения учли финансовое положение предприятия и «кадровый голод» в связи «с добровольным принятием участия в боевых действиях сотрудников, принявших мужественное решение встать на защиту Родины и отправившихся в места проведения СВО».