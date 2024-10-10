Суд по делу о закупке коммунальной техники в Рязани снова отложили

Заседание отложили по причине отсутствия защитника одного из обвиняемых — экс-начальника УБГ Юрия Фурфурака.

Железнодорожный районный суд снова отложил заседание по делу о закупке коммунальной техники в Рязани. Об этом сообщает корреспондент РЗН. Инфо из зала суда.

Заседание отложили по причине отсутствия защитника одного из обвиняемых — экс-начальника УБГ Юрия Фурфурака.

По словам Фурфурака, его адвоката положили в больницу, однако защитник не связывался с судом и не сообщал о причинах отсутствия.

Защитник является адвокатом по назначению — его услуги предоставляются бесплатно. Суд предложил предоставить Фурфураку другого адвоката, тот согласился.

Следующее заседание назначили на 24 октября.

Напомним, весной начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, генеральный директор ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров признали свою вину в деле о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники.

Позднее в Железнодорожном суде Рязани огласили свидетельские показания экс-губернатора Николая Любимова, который рассказал, что после покупки техники зампред правительства Евгений Беленецкий доложил о ненужности городу таких больших машин. Любимов отметил, что этим «был удивлен и разозлен».

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