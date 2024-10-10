Россиян предупредили о начале мощной магнитной бури

Ожидаемая магнитная буря может стать самой сильной и продолжительной бурей нынешнего года.

Россиян предупредили о начале мощной магнитной бури. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Михаил Леус.

Он заявил, что с четверга на пятницу Землю накроет магнитная буря класса G4 или даже выше.

«Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается сегодня, около полудня, и продлятся магнитные бури, с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца суток пятницы, 11 октября. В субботу магнитные бури продолжатся, но уже менее интенсивными, слабого и среднего уровня, классов G1-2G. И только в воскресенье возмущения геомагнитного поля будут ослабевать и прекращаться», — написал Леус.

По его словам, ожидаемая магнитная буря может стать самой сильной и продолжительной бурей нынешнего года.