Кадыров заявил, что молодых правонарушителей в Чечне будут посылать в зону СВО

По его словам, такой подход будет более целесообразным, особенно учитывая формирование нового полка численностью 2,5 тысячи человек.

Кадыров заявил, что молодых правонарушителей в Чечне будут посылать в зону СВО. Такое заявление глава республики Рамзан Кадыров сделал в четверг, 10 октября, в своем Telegram-канале.

«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал он.

По его словам, такой подход будет более целесообразным, особенно учитывая формирование нового полка численностью 2,5 тысячи человек.