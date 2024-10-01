В Рязани врачи спасли пациентку с редкой формой течения беременности после ЭКО

Ей провели операцию.

В Рязани врачи спасли пациентку с редкой формой течения внематочной беременности после ЭКО. Об этом сообщает пресс-служба городской клинической больницы № 8.

33-летняя пациентка была госпитализирована в больницу с небольшими болями внизу живота. Отмечается, что рязанка забеременела через ЭКО. При диагностике беременности врачи выявили расположенное плодное яйцо в углу матки размером до 5 недель. Женщине нужна была операция.

Ее провели ассистент кафедры акушерства и гинекологии Рязанского государственного медицинского университета, врач — акушер-гинеколог Баклыгина Елена Андреевна и заместитель главного врача по медицинской части, врач — акушер-гинеколог Маркин Алексей Валериевич.

На операции было обнаружено плодное яйцо, локализованное эктопически в углу матки (в интерстициальном отделе маточной трубы).

После пациентка находилась под наблюдением врачей, ей проводилась реабилитационная терапия, направленная на восстановление после операции и подготовку к последующему материнству.