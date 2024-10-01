Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха в Спасском районе после пожаров

Отмечается, что ситуация остается на контроле Управления.

Региональный Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха в Спасском районе после пожаров. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе на территории ближайших жилых построек села Ижевского Спасского района не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остается на контроле Управления.

Ранее рязанцы засняли дым над полями в Спасском районе.