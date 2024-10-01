Обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена госпитализировали накануне суда

Заседание по делу об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова должно было состояться 1 октября.

Обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена Громова госпитализировали накануне суда. Об этом сообщает « Вид сбоку ».

Заседание по делу об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова должно было состояться 1 октября. Его отложили из-за того, что обвиняемый Александр Рогачев был госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем. Однако никаких документов о госпитализации в суд предоставлено не было.

Суд принял решение запросить эти сведения в медучреждении, а также, по ходатайству адвоката потерпевших — документы о том, в каком состоянии находится Рогачев и каким образом он попал в больницу.

Напомним, 39-летнего владельца крупной транспортной компании Рязани Алексея Громова расстреляли в упор в сентябре 2019 года. Тело нашли в его же автомобиле по дороге на Спасск.

После этого полиция задержала пятерых подозреваемых. Позже трех человек — исполнителя убийства и его помощников — осудили: убийце дали 14 лет колонии, остальным по 11 и 12 лет.

По версии следствия заказчиков убийства стал бывший компаньон убитого Александр Рогачев. Суд присяжных признал его невиновным. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда, но позднее суд решил пересмотреть дело.