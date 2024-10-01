LIFE: мошенники начали создавать порноролики с россиянами

Для генерации видео они используют нейросети, а после угрожают разослать их родственникам жертвы, если не получат деньги.

Мошенники научились создавать порноролики с россиянами, чтобы шантажировать их на деньги. Об этом сообщает LIFE.

Отмечается, что для генерации видео они используют нейросети, а после угрожают разослать их родственникам жертвы, если не получат деньги.

С новой схемой мошенников уже столкнулась жительница Петербурга. Сначала ей написали в WhatsApp и потребовали вернуть деньги за несуществующий микрозайм сестры, а когда она отказалась, пригрозили разослать ролик всем родственникам.