LIFE: мошенники начали создавать порноролики с россиянами
Для генерации видео они используют нейросети, а после угрожают разослать их родственникам жертвы, если не получат деньги.
Мошенники научились создавать порноролики с россиянами, чтобы шантажировать их на деньги. Об этом сообщает LIFE.
Отмечается, что для генерации видео они используют нейросети, а после угрожают разослать их родственникам жертвы, если не получат деньги.
С новой схемой мошенников уже столкнулась жительница Петербурга. Сначала ей написали в WhatsApp и потребовали вернуть деньги за несуществующий микрозайм сестры, а когда она отказалась, пригрозили разослать ролик всем родственникам.