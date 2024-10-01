Иностранец распространял наркотики и отмывал деньги в Ряжском районе

Теперь ему грозит девять лет колонии строгого режима.

29-летнему иностранцу грозит девять лет колонии за оборот наркотиков и отмывание денег в Ряжском районе. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с марта 2023 по январь 2024 года подсудимый в составе группы сбывал запрещенные вещества через «закладки».

Оплата производилась биткоинами, после чего злоумышленник обналичивал их через финансовые организации. Таким образом подсудимый легализовал более 600 тысяч рублей.

Ряжский районный суд рассмотрел уголовной дело в отношении 29-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Злоумышленнику назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 70 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.