Губернатор Павел Малков назвал причину пожаров в Рязанской области

По его словам, в основном возгорания возникают по вине человека.

Губернатор Павел Малков назвал причину пожаров в Рязанской области. Об этом во вторник, 1 октября, глава региона написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в основном возгорания возникают по вине человека.

Малков призвал воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор.

«Синоптики не обещают дожди в ближайшее время, поэтому необходимо сохранять осторожность. Поставил задачу дополнительно проверить все территории, организовать дополнительные рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима», — добавил губернатор.