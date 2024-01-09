Жительницу Рязанской области обвиняют в краже из салона автобуса

По версии правоохранителей, новомичуринка украла у водителя рюкзак с 20 тысячами рублей.

На 43-летнюю новомичуринку завели уголовное дело за кражу. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел 15 декабря 2023 года.

Женщина ехала на рейсовом автобусе «Скопин-Новомичуринск-Москва» из деревни Мамоново в Новомичуринск. По предварительной информации, выходя из салона, она забрала рюкзак водителя. Пропажу мужчина обнаружил вечером, находясь в Москве.

В рюкзаке находились 20 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию. По камерам наблюдения в автобусе салона полицейские установили личность пассажирки.