Жительницу Рязанской области обвиняют в краже из салона автобуса
По версии правоохранителей, новомичуринка украла у водителя рюкзак с 20 тысячами рублей.
На 43-летнюю новомичуринку завели уголовное дело за кражу. Об этом сообщило
Инцидент произошел 15 декабря 2023 года.
Женщина ехала на рейсовом автобусе «Скопин-Новомичуринск-Москва» из деревни Мамоново в Новомичуринск. По предварительной информации, выходя из салона, она забрала рюкзак водителя. Пропажу мужчина обнаружил вечером, находясь в Москве.
В рюкзаке находились 20 тысяч рублей.
Потерпевший обратился в полицию. По камерам наблюдения в автобусе салона полицейские установили личность пассажирки.