В Верховной Раде назвали Зеленского политическим трупом

Для него нет смысла идти на новые выборы.

Владимир Зеленский уже «умер политически» и для него нет смысла идти на новые выборы. Такое заявление в эфире ютуб-канала «New Voice» сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

«Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство», — заявил Костенко.