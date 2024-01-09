В Ульяновске пьяный молодой человек зарезал мужчину

Отмечается, что подозреваемый познакомился с убитым в день трагедии.

В Ульяновске пьяный молодой человек зарезал мужчину. Об этом сообщил портал « Улправда ».

Инцидент произошел ночью в субботу, 6 января, в доме на улице Станкостроителей.

По информации следователей, 18-летний молодой человек несколько раз ударил ножом 45-летнего мужчину, с которым познакомился вечером этого же дня. От полученных ранений пострадавший умер на месте.

Нападавшего задержали. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.