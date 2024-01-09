В Смоленской области мужчина убил гостью, расчленил тело и выкинул в мусорный бак

Жителя города Вязьма Смоленской области подозревают в убийстве женщины, которое он совершил в разгар новогоднего торжества. Об этом пишет Life со ссылкой на региональный следком.

Отмечается, что мужчина сильно избил и задушил гостью, с которой они вместе употребляли спиртное 1 января, а затем лег спать. Проснувшись, он обнаружил, что женщина мертва, вынес ее тело на балкон и продолжил выпивать.

«В период с 4 по 6 января подозреваемый находился на работе в Москве, а по возвращению с целью сокрытия следов преступления, он расчленил тело потерпевшей, а фрагменты выбросил в мусорные контейнеры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Останки убитой обнаружили коммунальщики в одном из мусорных баков 7 января.

Предполагаемого убийцу удалось задержать в течение нескольких часов. Возбуждено уголовное дело.