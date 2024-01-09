В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Авария произошла 30 декабря 2023 года на 261 километре трассы Р-22 «Каспий».
В Скопинском районе автомобиль насмерть сбил женщину. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла 30 декабря 2023 года на 261 километре трассы Р-22 «Каспий».
По предварительной информации, 47-летний житель Саратовской области на Chevrolet Lacetti наехал 51-летнюю женщину-пешехода.
В результате аварии женщина умерла на месте от полученных травм. По факту ДТП полицейские начали проверку.