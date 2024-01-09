В Североуральске женщину избили за жалобу на плохую уборку снега

В Североуральске женщину избили за жалобу на плохую уборку снега. Об этом пишет МК.

Все произошло в начале января 2024 года. Женщина опубликовала в соцсетях фотографии сугроба, который образовался перед ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника.

Чтобы привлечь к этому внимание, женщина установила в сугробах таблички с обращениями к главе города и к руководителю одного из коммунальных предприятий.

По словам пострадавшей, 7 января к ней приехал начальник коммунального предприятия вместе с сыном. Они потребовали от женщины извинений и избили ее.

Возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.