В Североуральске женщину избили за жалобу на плохую уборку снега
В Североуральске женщину избили за жалобу на плохую уборку снега. Об этом
Все произошло в начале января 2024 года. Женщина опубликовала в соцсетях фотографии сугроба, который образовался перед ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника.
Чтобы привлечь к этому внимание, женщина установила в сугробах таблички с обращениями к главе города и к руководителю одного из коммунальных предприятий.
По словам пострадавшей, 7 января к ней приехал начальник коммунального предприятия вместе с сыном. Они потребовали от женщины извинений и избили ее.
Возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.