В Саранске на улице обнаружили труп 30-летнего мужчины

В Саранске волонтеры обнаружили тело 30-летнего Дмитрия Учайкина, пропавшего перед Новым годом. Труп был найден на улице Механизаторов. Об этом пишет портал Stolica-s.

Дмитрий ушел из дома ночью 30 декабря и пропал. Заявление о розыске поступило в полицию от его мамы. При себе у мужчины находился мобильный телефон и два паспорта — российский и заграничный.

Как сообщили в правоохранительных органах, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Фотография из соцсетей