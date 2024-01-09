В Сараевском районе на реке Верда заметили редкое природное явление

Это «танцующие» ледяные круги.

В Сараевском районе на реке Верда сфотографировали «танцующие» ледяные круги. Об этом сообщается в группе местной райветстанции «ВКонтакте».

Отмечается, что это одно из самых редких природных явлений, которое можно увидеть в зимний период.

Ледяной круг, образовавшийся на водной поверхности, всегда имеет идеально форму, будто бы вычерченную циркулем. Их диаметр достигает 10 метров.

Причина появления кругов до конца не изучена.