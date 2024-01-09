В Санкт-Петербурге многодетная мать нашла труп новорожденного сына

В Санкт-Петербурге многодетная мать нашла труп новорожденного сына. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире на улице Краснодонской.

По информации издания, ребенок умер в ночь на понедельник, 9 января. Мальчик прожил четыре дня.

«Женщина узнала об этом [смерти ребенка — прим. ред.], когда решила покормить его грудью», — сказал собеседник издания.

Также правоохранители узнали, что женщина выпивала вечером 8 января. В квартире находились двое детей. Одному исполнился год, еще одному — 17 лет.

Отмечается, что семья не состояла на учете, однако после гибели младенца его годовалую сестру отправили в дом ребенка. В отделе полиции родители вели себя агрессивно и ругались. Они утверждали, что не виноваты в гибели младенца.

Органам опеки не удалось получить медкарту умершего мальчика из-за того, что его мать была сильно пьяна.