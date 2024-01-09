В рязанской школе № 16 прокомментировали жалобы учеников на холод

Ранее информация появилась в соцсетях.

В рязанской школе № 16 прокомментировали РЗН. Инфо жалобы учеников на холод.

Редакция связалась с директором учреждения Ольгой Бабаевой. «Без комментариев. У нас жарко», — ответила она.

Мнения учеников по этому вопросу разделились. Некоторые сказали, что в школе холодно, другие же утверждали, что в здании тепло.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в классах температура не превышает +15, а в спортзале: +5.